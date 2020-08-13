"Арбитр Василий Казарцев, действия которого ЭСК признала ошибочными, отстранен. По Алексею Еськову на данный момент решений нет. Мы готовы действовать жестко и наказывать за серьезные ошибки", - сказал Алаев.
Поединок завершился вничью со счетом 2:2. "Спартак" выигрывал со счетом 2:0, но потом Казарцев назначил два пенальти в ворота красно-белых.
Сегодня Казарцев и Еськов прошли проверку на полиграфе. Ожидается, что результаты проверки будут известны 14 августа.
Источник: РИА Новости
РФС подтвердил отстранение Казарцева от судейства. По Еськову решения еще нет
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев рассказал о наказании для арбитров скандального матча "Спартак" - "Сочи".
Фото: РФС
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