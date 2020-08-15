Бурлак: сразу обозначил, что хочу играть в "Арсенале"

Защитник Тарас Бурлак прокомментировал переход в тульский "Арсенал".
Фото: ФК "Арсенал"
"Хорошая команда, неуступчивая, дает лидерам все время бой, недавно играла в Лиге Европы, руководство ставит все время амбициозный задачи. Поэтому, естественно, хотел оказаться именно здесь. Не могу сказать, что было много предложений. Было конкретное предложение и я сразу обозначил, что хочу играть именно здесь и сделал для этого все", - передает слова Бурлака пресс-служба клуба.

30-летний Бурлак сегодня подписал с "Арсеналом" долгосрочный контракт.

В минувшем сезоне РПЛ Бурлак выступал в составе "Крыльев Советов", за которые отыграл 8 матчей и забил 2 мяча. Также ранее он защищал цвета московского "Локомотива", нижегородской "Волги" и "Рубина".

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Теги: Бурлак Арсенал
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