- Это молодой футболист с богатым опытом выступлений на самом серьёзном уровне, включая матчи Лиги чемпионов. Такие игроки нам интересны.
Никола проделывает большой объём работы на футбольном поле, хорош в единоборствах, обладает качественным поставленным ударом. Он может сыграть на двух позициях в центре полузащиты, и это плюс, мы - за универсализацию, - цитирует Новикова сайт "Динамо".
Также тренер сказал, что новичок команды полностью соответствует философии игры москвичей. По словам Новикова, Моро позволит выйти клубу на новый уровень.
Контракт Николы с бело-голубыми рассчитан на пять лет. Ранее хавбек выступал за "Динамо" из Загреба. Он провел в хорватском клубе пять лет (с 2015 по 2020 год).
В минувшем сезоне чемпионата Хорватии полузащитник принял участие в 28 матчах и забил два гола.
Новиков: Моро может сыграть на двух позициях в центре полузащиты. Мы - за универсализацию
Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков прокомментировал переход полузащитника Николы Моро.
Фото: инстаграм Моро
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