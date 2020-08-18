Сообщается, что сам 24-летний хочет в "Милан", однако вряд ли откажется от предложения клуба из Бергамо. Стороны продолжают вести переговоры о сумме компенсации за переход игрока. "Локомотив" рассчитывает выручить за футболиста 20 миллионов евро.
Миранчук в нынешнем сезоне провел 2 матча и забил 2 гола. В минувшем сезоне он принял участие в 27 матчах РПЛ, забил 12 голов и сделал 5 результативных передач.
Источник: Calciomercato.it
Стала известна зарплата, которую предложила Миранчуку "Аталанта"
"Аталанта" предложила полузащитнику "Локомотива" Алексею Миранчуку 1,5 млн евро в год.
Фото: ФК "Локомотив"
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