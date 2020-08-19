"В первых трех турах мы набрали всего одно очко. Безусловно, с точки зрения результата и положения в турнирной таблице мы все разочарованы. Однако никто не собирается опускать руки, мы продолжаем работать и делать все, чтобы ситуацию исправить.
Нас никто не "возил" по полю, не доминировал так, что можно было бы говорить только об одной команде на поле. Более того, в матчах в Сочи и Саранске именно "Химки" были той командой, которая контролировала мяч и вела игру", - цитирует Гунько пресс-служба клуба.
Подопечные Гунько проиграли ЦСКА (0:2) и "Тамбову" (0:1), а также сыграли вничью с "Сочи" (1:1).
После трех туров "Химки" занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ.
Следующий матч подмосковная команда проведет против "Ахмата". Встреча пройдет 22 августа.
Напомним, что Гунько возглавил "Химки" этим летом, сменив на этом посту Сергея Юрана.
Гунько: нас никто не "возил" в первых турах
Главный тренер "Химок" Дмитрий Гунько подвел итог первых трех туров команды в РПЛ.
Фото: ФК "Химки"
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