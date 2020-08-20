Матч, проходивший в Москве, закончился со счётом 2:0. Филипп стал автором одного из мячей, отличившись с пенальти.
"Первые 20 минут были такими, что нам повезло, что счёт остался 0:0. А потом за пять минут мы забили два мяча, с пенальти и после углового. Нам повезло, нужно это признать. Это была неидеальная игра до конца, но нам повезло сегодня. Конечно, мы рады!" - цитирует Филиппа пресс-служба "Динамо".
"Динамо" в трёх турах набрало 7 очков и поднялось на второе место в турнирной таблице Москвичи пока не пропустили ни одного мяча. "Динамо" остаётся единственной командой с нулём в графе "пропущенные".
Филипп: игра с "Ростовом" была неидеальная, но нам повезло
Форвард "Динамо" Максимилиан Филипп прокомментировал победу команды в матче третьего тура РПЛ с "Ростовом".
Фото: ФК "Динамо"
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