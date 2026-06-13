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Стало известно, на каких игроков не рассчитывает Моуринью в "Реале" - источник

Стало известно, на каких футболистов не рассчитывает новый главный тренер "Реала" Жозе Моуринью.
Фото: Getty Images
По информации источника, португальский тренер не рассчитывает на защитников Альваро Каррераса и Рауля Асенсио.

Жозе Моуринью стал главным тренером мадридского "Реала" 11 июня. Соглашение рассчитано до конца июня 2029 года.

Рауль Асенсио является воспитанником "сливочных". На его счету 34 матча, 2 гола и 1 голевая передача в сезоне-2025/2026 за клуб. Альваро Каррерас перешел в "Реал" в июле 2025 года. В прошедшем сезоне левый защитник провел 40 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи за команду.

Источник: Madrid Universal со ссылкой на журналиста Мигеля Серрано

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