По информации источника, португальский тренер не рассчитывает на защитников Альваро Каррераса и Рауля Асенсио.
Жозе Моуринью стал главным тренером мадридского "Реала" 11 июня. Соглашение рассчитано до конца июня 2029 года.
Рауль Асенсио является воспитанником "сливочных". На его счету 34 матча, 2 гола и 1 голевая передача в сезоне-2025/2026 за клуб. Альваро Каррерас перешел в "Реал" в июле 2025 года. В прошедшем сезоне левый защитник провел 40 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи за команду.
Источник: Madrid Universal со ссылкой на журналиста Мигеля Серрано
Стало известно, на каких игроков не рассчитывает Моуринью в "Реале" - источник
Стало известно, на каких футболистов не рассчитывает новый главный тренер "Реала" Жозе Моуринью.
Фото: Getty Images