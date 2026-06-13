Дьяков объяснил, за счет чего Турция может хорошо выступить на ЧМ-2026

Бывший игрок "Сивасспора" Виталий Дьяков высказался о составе сборной Турции на ЧМ-2026.

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"У турков сейчас хорошая сборная. Мы видим и опыт в лице Чалханоглу, и молодых: Йылдыза, Гюлера. За трофей им тяжело будет побороться, но могут вполне возможно дойти в плей-офф до четвертьфинала.