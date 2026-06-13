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Дьяков объяснил, за счет чего Турция может хорошо выступить на ЧМ-2026

Бывший игрок "Сивасспора" Виталий Дьяков высказался о составе сборной Турции на ЧМ-2026.
Фото: Getty Images
Виталий Дьяков заявил, что в национальной команде Турции есть звездные игроки, которые могут довести сборную до четвертьфинала.

"У турков сейчас хорошая сборная. Мы видим и опыт в лице Чалханоглу, и молодых: Йылдыза, Гюлера. За трофей им тяжело будет побороться, но могут вполне возможно дойти в плей-офф до четвертьфинала.
Если высоко взберутся, то я не удивлюсь. У них есть звёздные футболисты, они могут пошуметь", - сказал Дьяков "Советскому спорту".

На данный момент суммарная трансферная стоимость футболистов национальной команды Турции по версии сайта Transfermarkt составляет 473,70 миллиона евро.

В рамках группового этапа чемпионата мира 2026 года подопечные Винченцо Монтеллы встретятся с Австралией, Парагваем и США.

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