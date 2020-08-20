Контракт Кузяева с "Зенитом" истёк. При этом футболист ещё не принял решение о будущем. Сообщалось, что Далер хочет перебраться в один из европейских клубов.
"Насколько я знаю, у Далера есть ряд предложений из Европы. Он мечтает играть в Европе. Я лично желаю, чтобы он нашёл вариант, который его устроит. Пока ворота "Зенита" для него не закрыты", - цитирует Медведева ТАСС.
Ранее агент и отец Кузяева говорил, что его сын изучает различные предложения. По слухам, наибольший интерес к игроку проявляют "Бордо", "Валенсия" и "Хоффенхайм".
Гендиректор "Зенита": у Кузяева есть ряд предложений из Европы
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о ситуации с полузащитником Далером Кузяевым.
Фото: РФС
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