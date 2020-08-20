"Динамо" запретили регистрировать новых игроков

РФС запретил "Динамо" регистрировать новых футболистов.
Фото: ФК "Динамо"
Как сообщает пресс-служба организации, палата удовлетворила заявление Николая Обольского о взыскании задолженности с московского клуба. "Динамо" теперь должно рассчитаться с футболистом по компенсационным выплатам, а также выплатить ему проценты за задержку. После этого запрет на регистрацию новичков будет снят.

Напомним, Обольский, который является воспитанником "Динамо", покинул клуб по истечении срока контракта. Всего Обольский провел за бело-голубых 19 матчей, но голов не забил.

"Динамо" в нынешнем сезоне набрало 7 очков в 3 играх и занимает 2-е место в таблице.

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Теги: Динамо
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