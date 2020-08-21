Специалист возглавил клуб после отставки Игоря Черевченко. Под его руководством "Арсенал" одержал 2 победы, 4 раза проиграл и дважды сыграл вничью.
Матч "Арсенал" - "Динамо" состоится 22 августа.
"Матч ТВ"
Источник: Подпалый будет уволен из "Арсенала" в случае поражения в матче с "Динамо"
Наставник тульского "Арсенала" Сергей Подпалый покинет свой пост в случае поражение в 4-м туре чемпионата России "Динамо"
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