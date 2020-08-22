Нобоа: восстановления почти нет

Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа поделился своим мнением о плотном графике чемпионата.

Фото: ФК "Сочи"

"Начинаем чувствовать, что игры становятся тяжелыми, через 2-3 дня. Восстановления почти нет, один момент теперь решает многое. Надо поменьше бегать и не терять концентрации", - сказала Нобоа клубной пресс-службе.



В матче 4-го тура РПЛ "Сочи" сыграет на выезде с "Ротором". Встреча состоится 22 августа и начнется в 20:00 мск.



В текущем чемпионате России 35-летний Нобоа в составе "Сочи" провел 3 матча и забил 3 мяча.