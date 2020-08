Евсеев: Уфа отошла от матча со "Спартаком", но завтра снова пошумит

View this post on Instagram

Заканчиваем подготовку к «Ростову». В основном, занимаемся восстановлением. И теорией. В таком режиме живем не первую неделю, поэтому новшеств нет, все привычно и знакомо. Соперника знаем, ждём хорошую игру, ждём давление. Но главное, что все футболисты «Уфы» в строю, все готовы играть. Знают, что рассчитываю на каждого. Республика от матча со «Спартаком» отошла, атмосфера в Уфе спокойная, но завтра «Нефтяник» снова пошумит. Тем более что погода футбольная. Дождит, был даже туман. Лето заканчивается, до холодов ещё далеко, так что комфортно всем: и футболистам, и болельщикам. #спорт #нашалигачемпионов #премьерлига #футбол #фкуфа #уфа #евсеев