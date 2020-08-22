Бикфалви повторил в раздевалке "Урала" жест Дзюбы и Азмуна (видео) Полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви после победы над "Краснодаром" (1:0) в раздевалке имитировал половой акт. View this post on Instagram ??? #мыурал A post shared by ФК «Урал» | FC Ural (@fc_ural) on Aug 22, 2020 at 6:52am PDT В конце минувшего сезона игроки "Зенита" Артем Дзюба и Сердар Азмун схожим образом отметили победу в чемпионате России.В текущем сезоне РПЛ "Урал" занимает девятое место в турнирной таблице. Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 18:30 Опубликовал: Соловей Павел Теги: Урал Бикфалви Нашли ошибку в статье? Напечатать (4) 20 1 2 3 4 5