Гунько: "Химки" контролировали ход игры, но не забитый пенальти нас надломил

Главный тренер "Химок" Дмитрий Гунько прокомментировал матч 4-го тура чемпионата России с "Ахматом".
Фото: ФК "Химки"
Поединок завершился поражением подмосковной команды со счетом 1:2.

"Мы контролировали ход игры, имели достаточно подходов и моментов, которые не смогли реализовать. Нас надломил не забитый пенальти плюс почти сразу получили 11-метровый в свои ворота. Создаем много моментов, но на данном этапе исполнительское мастерство нас подводит", - сказал Гунько.

"Химки" занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав всего одно очко в четырех матчах.

В следующем туре подмосковная команда сыграет на выезде с тульским "Арсеналом". Поединок состоится 25 августа.

Источник: "Чемпионат"

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Теги: Гунько Химки Ахмат
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