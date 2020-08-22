Поединок завершился поражением подмосковной команды со счетом 1:2.
"Мы контролировали ход игры, имели достаточно подходов и моментов, которые не смогли реализовать. Нас надломил не забитый пенальти плюс почти сразу получили 11-метровый в свои ворота. Создаем много моментов, но на данном этапе исполнительское мастерство нас подводит", - сказал Гунько.
"Химки" занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав всего одно очко в четырех матчах.
В следующем туре подмосковная команда сыграет на выезде с тульским "Арсеналом". Поединок состоится 25 августа.
Источник: "Чемпионат"
Гунько: "Химки" контролировали ход игры, но не забитый пенальти нас надломил
Главный тренер "Химок" Дмитрий Гунько прокомментировал матч 4-го тура чемпионата России с "Ахматом".
Фото: ФК "Химки"
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