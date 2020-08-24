Источник: Фомин получает в "Динамо" в 17 раз больше, чем в "Уфе"

Журналисты узнали зарплату полузащитника московского "Динамо" Даниила Фомина.
Фото: "Динамо Москва"
По версии, 23-летний Фомин, заключивший в августе с московским клубом 5-летний контракт, будет получать в год 850 тысяч евро или 6 млн рублей в месяц.

Ранее полузащитник выступал за "Уфу", в которой получал 350 тысяч в месяц или 50 тысяч евро в год. Таким образом, оклад футболиста увеличился в 17 раз.

Напомним, "Динамо", по версии Transfermarkt, заплатило за Фомина уфимскому клубу 3,5 млн евро. Год назад "Уфа" покупала его у "Краснодара" за 280 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Фомин отыграл в чемпионате России четыре матча, в которых не отметился результативными действиями, но заработал одну жёлтую карточку.

Источник: Metaratings

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Теги: Динамо Уфа Фомин
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