"Сочи" с минимальным счётом обыграл "Тамбов", забив гол на 91 минуте

"Сочи" в гостевом матче обыграл "Тамбов".
Фото: ПФК "Сочи"
Встреча завершилась со счётом 0:1 в пользу "Сочи".

В первом тайме игровое преимущество имели гости. Сочинцы нанесли восемь ударов по воротам Рыжикова, из которых пять пришлось в створ ворот. "Тамбов" обилием ударом не отметился, лишь дважды пробив в сторону ворот, однако забить в первом тайме ни одна из команд не смогла.

Во втором тайме наставники коллективов сразу прибегли к заменам. У "Тамбова" вместо Обухова и Каплиенко вышли Панченко и Килин, а у "Сочи" дебютировал Попов, заменивший Заболотного. Правда, доиграть матч болгарину так и не удалось. В середине второго тайма он получил травму и был заменен на Миладиновича. Затем команды вновь обменялись заменами: на поле появились Шляков у хозяев и Набиуллин с Руденко у гостей. В добавленное время Нобоа замкнул передачу Набиуллина, открыв счёт в матче. Этот мяч оказался единственным в этой встрече.

"Тамбов" занимает 13 строчку турнирной таблицы. "Сочи" набирает девятое очко и вырывается на вторую строчку чемпионата России.


Чемпионат России, 5 тур

"Тамбов" - "Сочи" 0:1

Гол: Нобоа, 90+1.


"Тамбов": Рыжиков, Чичерин, Грицаенко, Ойеволе, Каплиенко (Килин, 46), Рыбин, Тетрашвили, Чуперка (Карасёв, 60), Костюков (Шляков, 78), Карапетян (Онугха, 67), Обухов (Панченко, 46).

"Сочи": Джанаев, Мевля (Руденко, 82), Терехов, Маммана, Маргасов, Заика (Набиуллин, 82), Цаллагов, Бурмистров, Нобоа (Новосельцев, 90+5), Жоаозиньо, Заболотный (Попов, 46; Миладинович, 71).

Предупреждения: Маргасов, 62, Онугха, 79.

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Теги: Сочи Тамбов Нобоа
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