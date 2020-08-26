Источник: Черчесов не собирается вызывать игрока в сборную вместо травмированного Луценко

В заявке сборной России на матчи Лиги Наций останется 25 человек.

Фото: ПФК "Арсенал Тула"

По данным источника, тренерский штаб во главе с Станиславом Черчесовым решил не вызывать нового игрока взамен травмированного нападающего тульского "Арсенала" Евгения Луценко.



Таким образом, к матчам с Сербией и Венгрией в составе национальной сборной продолжат готовиться 25 футболистов.



33-летний Луценко получил травму задней поверхности бедра во вчерашнем матче против "Химок" (1:1). Игрок пропустит около 3-4 недель.



Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина.