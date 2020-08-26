"Не знаю, получится ли ещё получить вызов в сборную России. Насчёт травмы врач сказал, что это растяжение и я пропущу три недели. Комментировать нечего. Конечно, я разочарован," - сказал Луценко.
Напомним, что накануне 33-летний форвард был впервые вызван в сборную России.
Луценко получил травмы в матче 5-го тура РПЛ с "Тамбовом".
В текущем сезоне РПЛ Луценко в составе тульской команды провел 5 матчей и забил 1 мяч.
Источник: ТАСС
Луценко: не знаю, получится ли ещё получить вызов в сборную России
Нападающий "Арсенала" Евгений Луценко прокомментировал свою травму.
Фото: ФК "Арсенал"
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