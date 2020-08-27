— Уверен, никому с "Ахматом" легко в этом сезоне не будет. У нас в команде все бойцы. Никто номер не отбывает. Поэтому трудно кого-то одного выделить. И в защите, и в атаке все друг другу помогают.
Главное — победы придают уверенность. Сейчас мы победили "Локомотив", а в Грозном уже ждут победы над ЦСКА в ближайшем туре. Ответственность еще выше, но мы ничего не боимся. Чувствуем в себе силы порадовать болельщиков, — рассказал вратарь в интервью "Советскому спорту".
31-летний Шелия выступает за "Ахмат" с августа нынешнего года, перейдя из "Тамбова". О сумме трансфера не сообщается, но известно, что футболист подписал 2-годичный контракт.
В пяти матчах нынешнего сезона чемпионата России Шелия пропустил шесть мячей и однажды сыграл "на ноль".
Шелия: никому с "Ахматом" легко не будет. Мы победили "Локомотив", а в Грозном уже ждут победы над ЦСКА
Вратарь "Ахмата" Георги Шелия высказался о своей команде после победы над "Локомотивом" (3:2).
Фото: chechnyatoday
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!