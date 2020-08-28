"Все говорят про шесть очков, которые "Химки" должны "отдать" "Спартаку". Это лишь фантазии прессы, журналистов. Эти рассуждения далеки от здравого смысла, психологии спортсменов, выступления команды и работы тренеров.", - заявил Гунько телеканалу Россия 24.
Напомним, что Дмитрий Гунько возглавлял академию, молодежный и основной состав "Спартака". С нынешнего сезона специалист работает в "Химках". После 5-и сыгранных матчей в Российской Премьер-Лиге подмосковный клуб занимает 15 место с 2 очками.
Встреча "Спартака" и "Химок" состоится 17 октября в рамках 11-го тура РПЛ.
Гунько - о шести очках для "Спартака": это лишь фантазии журналистов
Главный тренер "Химок" Дмитрий Гунько прокомментировал слухи о том, что в нынешнем сезоне РПЛ подмосковный клуб "подарит" 6 очков "Спартаку".
Фото: ФК "Химки"
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