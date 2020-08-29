"Я не вмешиваюсь в переговоры между президентами "Локомотива" и "Аталанты", это не моя прерогатива. Мы ждем личного контракта. Пока он еще не согласован, Алексей пока не получал на руки официальный проект соглашения", - цитирует Шпинёва журналист Нобель Арустамян в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук согласовал контракт с "Аталантой" на 5 лет. "Локомотив" получит за этот переход 14,5 млн евро.
В текущем сезоне РПЛ Миранчук в составе "Локомотива" провел 5 матчей и забил 1 мяч.
Агент Миранчука: контракт с "Аталантой" еще не согласован
Агент полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука Вадим Шпинёв рассказал о переговорах с "Аталантой".
Фото: ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!