Ранее сообщалось, что сумма трансфера по переходу Миранчука в итальянский клуб составит 14,5 млн евро, а контракт с игроком будет рассчитан сроком на пять лет.
"Когда и если будет что-то подписано официально, тогда клуб об этом объявит официально. Все остальные истории про любые переговоры я считаю вредными", - цитирует Мещерякова Sport24.
Агент футболиста Вадим Шпинев отметил, что контракт Миранчука с клубом из Бергамо еще не согласован.
В нынешнем сезоне хавбек забил 1 гол в 5 матчах за "Локомотив".
Мещеряков - о Миранчуке в "Аталанте": если будет что-то подписано официально, тогда клуб об этом объявит
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что полузащитник Алексей Миранчук завершил свой переход в "Аталанту".
Фото: ФК "Локомотив"
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