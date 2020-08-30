"Рассчитывал ли на вызов в сборную? Нет. Но я занимался индивидуально с персональным тренером. И когда Станислав Саламович набрал мне, очень обрадовался. Благодарю его за вызов. За то, что могу готовиться к двум официальным матчам", - приводит слова Нойштедтера пресс-служба национальной команды.
Напомним, последним клубом Нойштедтера было московское "Динамо", с которым у него истек контракт в конце июля. В настоящее время футболист находится без клуба.
В прошлом сезоне 32-летний защитник провел 20 матчей за московский клуб.
Сборная России в сентябре проведет два матча Лиги наций - против сборных Сербии и Венгрии.
Нойштедтер: на вызов в сборную не рассчитывал. Обрадовался, когда Черчесов мне позвонил
Бывший защитник "Динамо" Роман Нойштедтер рассказал о своем приглашении в сборную России на сентябрьские матчи.
Фото: сборная России
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