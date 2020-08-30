Игра была равна, играли... две лучшие команды прошлого сезона. "Спартак" остался первым

После двух подряд поражений от "Спартака" и "Ахмата" Николич решил внести ряд изменений в стартовый состав. Одно из них, правда, было вынужденным - Крыховяк не смог сыграть с чемпионом из-за травмы икроножной мышцы. Но три остальных были связаны с тактическими идеями тренера. Рыбус заменил Лысова, Рыбчинский - Жемалетдинова, а Смолов - Эдера. При этом Камано был отправлен на более привычную для себя позицию на левом фланге.
Семак хоть и проиграл "Динамо", но особых перестановок делать не стал. Дриусси из-за повреждения медиальной коллатеральной связки правого колена уступил место в основе Мостовому. Дисквалифицированного Барриоса в опорной зоне заменил Дуглас Сантос, а на позиции левого защитника вышел Жирков. В общем говоря, никаких кардинальных новшеств от Сергея Богдановича мы сегодня не увидели.
Конечно, от очной встречи двух лучших команд прошлого сезона можно было ожидать многого. Тем более, в матче за Суперкубок России несколько недель назад они выдали достаточно увлекательное зрелище. Но, видимо, к концу августа и у тех, и у других накопились физическая усталость, эмоциональная усталость, разного рода повреждения и другие аспекты, влияющие на качество футбола.
Хотя начало игры дало надежду на лучшее. Здесь "Зенит" имел свой шанс отличиться, когда Оздоев пробил чуть выше перекладины. А "Локомотив" усилиями Смолова и Рыбчинского создал опасный момент, завершившийся точным ударом. Другое дело, что судейская бригада разглядела офсайд и отменила гол, а ВАР прочертил линию, которая убедила видеоассистентов в верности изначального решения арбитров в поле. Подробнее можно прочитать здесь.
После этого эпизода стартовый запал команд иссяк, и игра перестала быть хоть сколь-нибудь остросюжетной и остроатакующей. Встрепенуться заставил лишь удар Смолова минут за 10 до конца первого тайма, с которым уверенно справился Кержаков. "Зенит", правда, наверняка поспорит и напомнит момент, который случился на исходе получаса игры в штрафной "Локомотива". Тогда Азмун оказался на газоне после легкого контакта с Чорлукой. Но всерьез говорить о пенальти в данном случае, пожалуй, не стоит. Да, защитник слегка наступил на ногу нападающему, но момент вполне себе игровой, а касание незначительное. Как говорят эксперты, футбол - контактный вид спорта, и не за каждый контакт надо назначать 11-метровый.
После перерыва характер игры практически не изменился. Разница была лишь в том, что после замен Николича в середине второго тайма "Локомотив" стал играть более креативно и сместил акцент своих действий в сторону атаки. Миранчук и Эдер оказывались на острие, но их усилий все-таки не хватило для гола.
"Зенит" же продолжал уповать на подачи на Дзюбу, но никакого толка от них сегодня не было. Стоит отметить, что "питерцы" подготовили для "Локо" несколько интересных розыгрышей штрафных и угловых. Видимо, Семак уделил особое внимание тому факту, что "железнодорожники" очень мало пропускают со стандартных положений (в прошлом сезоне - всего 1 гол). Но попытки "сине-бело-голубых" сделать что-то небанальное к успеху не привели.
Нулевая ничья - справедливый итог не самого выдающегося матча. После двух осечек в выездных встречах с "Динамо" и "Локо" "Зенит" потерял первое место в турнирной таблице. А команда Николича отправляется на перерыв, связанный с играми национальных сборных, фактически в статусе середняка. Главным же выгодоприобретателем ничьи в Черкизово становится "Спартак", который остается на первом месте и который прямо сейчас оставляет более приятное впечатление, чем его конкуренты из Санкт-Петербурга и Москвы.
Фото: Официальный сайт ФК "Локомотив", Официальный сайт ФК "Зенит", скриншот из трансляции Матч Премьер
Игра была равна, играли... две лучшие команды прошлого сезона. "Спартак" остался первым
"Локомотив" и "Зенит" выдали слабый по качеству и по зрелищности матч. У "питерцев" 0 ударов в створ сегодня и 0 голов в двух последних турах. "Москвичи" могли побеждать, но судьи отменили их гол.
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