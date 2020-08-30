"У нас 4-5 кандидатур, по которым ведём переговоры. Практически все они реальны. Вопрос, с кем мы договоримся. Всё это нападающие высокого уровня. Санти Мина входит в список. По поводу Батшуайи не буду ничего говорить. Сделаем трансфер — с удовольствием всё расскажу", - заявил Кикнадзе.
Напомним, что летнее трансферное окно в России закрывается 17 октября. Ранее появилась информация, что "Локомотив" проявляет интерес к нападающему "Сельты" Санти Мине. Трансферная цена форварда по оценке Transfermarkt составляет около 14,5 млн евро.
Источник: "Спорт-экспресс"
Кикнадзе подтвердил интерес "Локомотива" к Санти Мине
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал о задаче "железнодорожников" до конца трансферного окна.
Фото: ФК "Сельта"
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