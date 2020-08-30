Как сообщает источник, 30-летний Ниассе — один из претендентов на усилении атакующей линии "железнодорожников".
Ниассе уже выступал за "Локомотив" с июля 2014 по февраль 2016 года. Затем футболист перешёл в английский "Эвертон", а летом нынешнего года у него истёк контракт с "ирисками" и сейчас футболист находится в статусе свободного агента.
Источник: "Чемпионат"
"Локомотив" может вернуть Ниассе
Московский "Локомотив" может усилить команду нападающим Умаром Ниассе.
Фото: Sportbox
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