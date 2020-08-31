Сообщается, что официально "Аталанта" представит 24-летнего Миранчука на этой неделе. Соглашение с игроком будет подписано после медосмотра.
Ранее была информация, что "Аталанта" и "Локомотив" договорились о переходе Миранчука. Сумма трансфера составит около 15 млн евро.
В текущем сезоне РПЛ Миранчук в составе "Локомотива" провел 4 матча и забил 2 мяча.
Источник: Tuttomercatoweb
"Аталанта" представит Алексея Миранчука на этой неделе
Российский полузащитник Алексей Миранчук прилетит в Италию 2 сентября.
Фото: ФК "Локомотив"
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