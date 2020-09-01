Сообщается, что в услугах 20-летнего футболиста заинтересован "Спартак". Аргентинский клуб намерен выручить за хавбека 10 миллионов евро.
Ранее была информация, что Верой интересуется ЦСКА. Сам игрок был не против перейти в армейский клуб.
В прошлом сезоне Вера провел 17 матчей и забил 1 гол.
Источник: Fotospor
"Спартак" претендует на полузащитника "Архентинос Хуниорс", которым интересовался ЦСКА
Полузащитник "Архентинос Хуниорс" Фаусто Вера может продолжить карьеру в России.
Фото: instagram.com
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