По информации источника, лимит может быть изменен на схему "10+8", а не "12+7", как сообщалось ранее. В случае принятия данного лимита на поле во время матча смогут находиться 8 иностранцев, а всего в заявке клубов РПЛ будет до 10 легионеров. Инициатором данной идеи выступил владелец "Краснодара" Сергей Галицкий. Также его поддержали "Зенит", "Локомотив" и ЦСКА.
Напомним, что нынешний лимит на легионеров, по которому было сыграно 6 матчей в чемпионате России сезона 2020/2021, тоже предложил краснодарский клуб.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
В РПЛ обсуждают увеличение числа легионеров в заявке до 10
Клубы Российской Премьер-Лиги рассмотрят вариант с 10 легионерами в заявке.
Фото: ФК "Краснодар"
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