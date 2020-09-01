В РПЛ обсуждают увеличение числа легионеров в заявке до 10

Клубы Российской Премьер-Лиги рассмотрят вариант с 10 легионерами в заявке.
Фото: ФК "Краснодар"
По информации источника, лимит может быть изменен на схему "10+8", а не "12+7", как сообщалось ранее. В случае принятия данного лимита на поле во время матча смогут находиться 8 иностранцев, а всего в заявке клубов РПЛ будет до 10 легионеров. Инициатором данной идеи выступил владелец "Краснодара" Сергей Галицкий. Также его поддержали "Зенит", "Локомотив" и ЦСКА.

Напомним, что нынешний лимит на легионеров, по которому было сыграно 6 матчей в чемпионате России сезона 2020/2021, тоже предложил краснодарский клуб.

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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Теги: Краснодар
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