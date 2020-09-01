"Гус хочет уйти из "Спартака", но только в аренду. Полноценный уход из клуба не рассматривается", - цитирует агента "Чемпионат".
Ранее сообщалось об интересе к голландцу со стороны немецкого "Фрайбурга".
Тиль перешел в московский клуб прошлым летом из АЗ за рекордные для "Спартака" 16 миллионов евро.
В нынешнем сезоне хавбек провел 1 матч.
Агент Тиля: полноценный уход из "Спартака" не рассматривается
Агент полузащитника "Спартака" Гуса Тиля сообщил, что футболист не рассматривает вариант с полноценным уходом из клуба.
Фото: Spartakworld
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