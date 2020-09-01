"Я общался с агентом Кристиана. Возможно, руководители "Локомотива" и "Кристал Пэлас" и общались между собой, но сам игрок намерен остаться в нынешней команде. Вариант с Россией он даже не рассматривал в силу определенных причин, которые я назвать не могу", - цитирует агента Sport24.
Бентеке в прошлом сезоне принял участие в 24 матчах чемпионата Англии, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
За "Кристал Пэлас" 29-летний бельгиец играет с 2016 года. Ранее он выступал за "Ливерпуль".
Ранее сообщалось, что железнодорожники проявляли к форварду активный интерес, но не смогли договориться с клубом Бентеке.
"Локомотив" после 6 туров занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 8 очков.
Агент: Бентеке в силу определенных причин даже не рассматривал вариант в России
Агент Джамал Акаев сообщил, что нападающий "Кристал Пэлас" не намерен играть в России.
Фото: © Reuters
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