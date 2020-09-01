Смородская: сейчас я не вижу реальной замены Миранчуку в "Локомотиве"

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала переход полузащитника Алексея Миранчука в "Аталанту".
Фото: Александр Апенькин/РИА Новости
— Клуб, в который он перешел, очень амбициозный. Там новый тренер, который показал себя в Лиге чемпионов. Для Леши это будет очень интересный опыт. Второе — переехать в другую страну и адаптироваться к другому чемпионату — это вызов для спортсмена. Я очень рада за Алексея. Он молодец, что решился на это.

Он же заканчивал академию, мы его вырастили, поэтому отлично его знаем. У него очень хорошая мама, которая воспитывала близнецов. Сам он очень талантливый и один из немногих, кто на поле может сделать гол из ничего. Это важное качество.

Получится ли у него в Италии? Я очень сильно ему этого желаю. У него есть физическая скорость, без которой в Италии, Испании, Англии или Германии делать нечего. Есть скорость мысли — правильность выбора позиции, пас, видение поля. Он очень талантлив.

"Локомотиву" без него будет очень тяжело. Сейчас я не вижу реальной замены. Возможно, приобретут кого-то. Но в целом я рада, что "Локомотив" его продал. Все-таки для команды отпустить своего лидера — это тяжелый выбор. Мне было бы очень тяжело его отпустить. Заменить его невероятно сложно. Если бы он сам захотел? Отпустила бы, конечно. Куда бы я делась, — заявила Смородская в интервью "РБ Спорту".

24-летний Миранчук перешёл в "Аталанту" в конце августа за 14 млн евро. Он уже прибыл в Италию.

В нынешнем сезоне футболист провёл четыре матча в чемпионате России, забил два гола и отдал голевую передачу.

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Теги: Локомотив Аталанта Миранчук Ал. Смородская
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