Федотов: я настаиваю, чтобы поединок с Широковым прошел по правилам MMA

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов заявил, что хочет подраться с футбольным экспертом Романом Широковым только по правилам ММА.

Фото: РПЛ

— Я настаиваю, чтобы поединок прошел по правилам MMA.Такое желание обусловлено воспоминаниями о том, как Широков добил лежачего арбитра ногой в голову. На минуточку — бутсами с шипами.



Широков, можешь назначить любое время, любое место. Секунданты, рефери можешь выбирать какого хочешь. Самое главное — появись в октагоне, где я дам тебе возможность ответить по-мужски, — заявил Федотов на своём youtube-канале.



В августе Широков, выступая в составе "Матч ТВ" на любительском турнире, ударил судью, а затем стал добивать его ногами.