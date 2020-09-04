Юран: думаю, что в ближайшее время приступлю к работе

Экс-наставник подмосковных "Химок" Сергей Юран рассказал, что в ближайшее время определится с новым клубом.

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"Планы есть, были встречи уже. Я думаю, что в ближайшее время приступлю к работе. Хочется заниматься этим делом, что я уже доказывал своей работой", - сказал Юран в эфире "Матч ТВ".



Напомним, Юран вместе с "Химками" вышел в чемпионат России, но был уволен перед началом сезоне. В СМИ была информация, что в услугах 51-летнего специалиста заинтересованы португальские и турецкие клубы.