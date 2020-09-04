Ранее в СМИ была информация, что 33-летний немецкий футболист близок к расторжению контракта с туринским клубом. "Зенит" назывался одним из претендентов на хавбека.
"Что касается интереса к Хедире, то я в первый раз слышу об этом. Это вбросы агентов? Конечно! Как и уход Барриоса — ерунда", - цитирует Медведева Sport24.
Хедира выступает за "Ювентус" с 2015 года, перейдя из мадридского "Реала".
Медведев - о возможном переходе Хедиры в "Зенит": я в первый раз слышу об этом. Это вбросы агентов?
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что в клуб может перейти полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира.
Фото: ФК "Ювентус"
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