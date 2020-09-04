Умяров: готовимся побеждать Польшу и выходить на Евро

Полузащитник молодежной сборной России Наиль Умяров прокомментировал отборочный матч Евро-2021 с Болгарией.

Фото: ФК "Спартак"

"Какие могут быть эмоции? Самые положительные! Победа! Сейчас будем спокойно готовиться к следующему матчу, побеждать и выходить на Евро", - приводит слова Умярова пресс-служба РФС.



Встреча завершилась победой российской команды со счетом 2:0. Мячи в этой игре забили Максим Глушенков и Игорь Дивеев.



В следующем матче молодежная сборная сыграет против сборной Польши. Встреча пройдет 8 сентября.