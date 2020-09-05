"Кокорин начал тренироваться с командой с понедельника. Первые занятия проводил не полностью. С каждым днем он набирает форму и чувствует себя увереннее. Надеюсь, со следующей недели он будет работать без ограничений. Конечно, Саша качественный игрок. Отслеживаем его состояние ежедневно", - сказал Тедеско.
Кокорин стал игроком "Спартака" в начале августа, но из-за травмы еще не провел ни одной игры за красно-белых.
В текущем сезоне РПЛ "Спартак" занимает первое место в турнирной таблице. В следующем матч подопечные Тедеско сыграют с ЦСКА. Поединок состоится 12 сентября.
Источник: "СЭ"
Тедеско: отслеживаем состояние Кокорина ежедневно
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о состоянии нападающего команды Александра Кокорина.
Фото: ФК "Спартак"
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