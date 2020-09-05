"Ситуация простая: Гулиев работает со второй командой, и если мы получим сигнал от тренеров "Спартака-2", что его следует вернуть в основу, мы так и сделаем", - сказала Тедеско.
Напомним, что 23-летний Гулиев в мае был переведен из основного состава команды в "Спартак-2" из-за нарушения дисциплины.
В прошлом сезоне РПЛ Гулиев в составе "Спартака" провел 11 матчей.
Источник: "СЭ"
Тедеско заявил, что Гулиев может вернуться в основу "Спартака"
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прояснил ситуацию с будущим полузащитника Аяза Гулиева.
Фото: ФК "Спартак"
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