Сегодня московский клуб объявил о подписании 5-летнего контракта с футболистом.
"Быстрый, техничный, качественный футболист. Отлично действует в игре один в один в достаточно сказать, что он лучший в РПЛ по успешным обводкам", - приводит слова Новикова пресс-служба "Динамо".
Лесовой перешел в "Динамо" из тульского "Арсенала". В нынешнем сезоне на счету 22-летнего игрока 6 матчей и 2 забитых мяча.
Новиков: Лесовой - лучший в РПЛ по успешным обводкам
Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков прокомментировал переход в клуб полузащитника Даниила Лесового.
Фото: ПФК "Арсенал"
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