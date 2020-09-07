— До этого не дошло по двум основным причинам. Во-первых, Тил действовал в АЗ на месте "десятки", а у нас не наблюдалось дефицита на этой позиции. Во-вторых, у нас было не так уж много денег на приобретения, по этому параметру трансфер тоже был бы проблематичным, — заявил Штоффельсхаус в интервью "СЭ".
Тогда функционер добавил, что был удивлен цене, которую "Спартак" заплатил за голландца. Напомним, летом прошлого года "Спартак" заплатил за 22-летнего Тиля, по данным Transfermarkt, 16 млн евро. Этот трансфер стал для "красно-белых" самым дорогим в истории. Штоффельхаус считает, что он не заплатил бы за футболиста такие деньги, но считает, что раз "Спартак" выплатил такую сумму за Тиля, значит они были уверены в нём.
В это трансферное окно "Спартак" отдал Тиля в аренду в немецкий "Фрайбург" на год с возможностью продления аренды ещё на год.
Штоффельсхаус объяснил, почему в своё время "Локомотива" не подписал Гуса Тиля
Экс-спортивный директор "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус рассказал, почему клуб не дошёл до покупки полузащитника Гуса Тиля во времена его выступления в АЗ.
Фото: ФК "Спартак"
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