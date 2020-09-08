Напомним, 22-летний футболист выступал за тульский "Арсенал" на правах аренды. Сейчас хавбек играет за "Химки".
"В принципе, Лесовой может уехать в Европу. Еще мне очень нравится Ломовицкий, его нужно подправлять постоянно, но данные у него сумасшедшие. Надеюсь, он раскроется", - цитирует Черевченко Sport24.
Напомним, Черевченко покинул тульский "Арсенал" 1 июля.
Черевченко - о Ломовицком: его нужно подправлять, но данные у него сумасшедшие
Бывший главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко высказался о полузащитнике "Спартака" Александре Ломовицком.
Фото: ФК "Арсенал Тула"
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