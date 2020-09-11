При этом сообщается, что немецкий клуб действительно проявил интерес к хавбеку, но без конкретики. Сам же Бийол рассчитывает продолжить карьеру в чемпионате Англии, где у него есть более реалистичные опции.
Ранее немецкие источники сообщили о желании "Ганновера" арендовать 21-летнего футболиста у ЦСКА. Словенец также подписался на страничку немцев в "инстаграме".
Напомним, что Бийол перешел в ЦСКА в 2018 году из "Рудара". В нынешнем сезоне РПЛ он провел 4 матча и результативными действиями не отметился.
Источник: Sport24
"Ганновер" не делал предложений ЦСКА по Бийолу
Полузащитник ЦСКА Яка Бийол не получал предложений о переходе от "Ганновера".
Фото: ПФК ЦСКА
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