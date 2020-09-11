Жена Семака: ночью играли с мужем в очень интересную игру

Жена главного тренера "Зенита" Сергея Семака Анна рассказала, как можно сблизиться со второй половиной.
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Вчера ночью мы с мужем играли в одну очень интересную игру. Наш опыт может оказаться полезен для тех пар, кто хочет достичь еще? большеи? близости в отношениях. Перечислите по очереди все, что нравится вашему любимому человеку, разделив его интересы на пять сфер: БЫТОВАЯ - «тебе нравится спать с открытым окном, горячая ванна, белые сатиновые простыни, те?плыи? пол...» КУЛЬТУРНАЯ - «ты любишь слушать Depeche Mode, когда самоле?т отрывается от земли, слушаешь оперу когда нервничаешь, обожаешь фильмы Хичкока и вещи с историеи?.» ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ - «раз в месяц тебе нравится закрыться от мира, есть пирожные и смотреть сериалы, ты во всем ищешь уникальность и не готова на меньшее, тебе нравится заряжаться от творческих людеи?.» ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ - «ты любишь холодныи? арбуз, имбирныи? чаи?, двои?нои? эспрессо по утрам и овощное карри.» ЧУВСТВЕННАЯ - «ты любишь целоваться больше, чем разговаривать, тебе нравится спать прижимаясь голои? спинои? к моему животу, любишь замечать случаи?ные прикосновения и находить таи?ные знаки.» Удивительно, как много мы и сами о себе не знаем, не замечали - не хотим познакомиться с собои? поближе. Нам кажется, что прожив с человеком долгие годы, мы знаем о нем больше, чем кто либо другои? и снова можем ошибаться, однажды обнаружив, что все это время соседствовали с малознакомым товарищем, а основнои? фокус внимания был вовсе не на нем, а на тех людях, чья личная личная жизнь не имеет к нам никакого отношения. Мы меняем бесценное время на пустоту, имея возможность сделать так много открытии? о себе, о том, кто рядом, о нашем мире и его сакральных знаниях. Что нравится вашим близким? Есть то, что до сих пор удивляет или вызывает умиление? Что любите вы? Выберу 3 самых интересных комментария и отправлю свою новую книгу «Пропашка» с автографом и те?плым пожеланием.

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Напомним, что Сергей и Анна поженились 8 октября 2019 года во второй раз. Пара воспитывает 8 детей.

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Теги: Семак
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