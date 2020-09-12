— Когда выигрываешь, впечатления всегда хорошие. Первый тайм здорово сыграли, во втором немножко подсели. Но все равно добились результата, — рассказал Иванов в интервью Sport24.
Также Иванов высказался о дебюте Йовичича, заявив, что при победе все играют хорошо.
"Урал" благодаря победе набрал девятое очко и закрепился на восьмой строчке турнирной таблицы Тинькофф Российской Премьер-лиги после семи туров. "Химки" — 15-е с тремя очками.
Иванов: когда выигрываешь, впечатления всегда хорошие
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал победу команды над "Химками" (3:1) в седьмом туре чемпионата России.
Фото: ФК "Урал"
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