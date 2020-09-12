Талалаев: у нас сложные отношения с Сёменовым. У него непростой характер

Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев высказался об отношениях с защитником Андреем Семёновым.
Фото: ФК "Ахмат"
— У нас с Семеновым сложные отношения. У него непростой характер. Было настроение уйти отсюда. Но он остается одним из лидеров команды, — рассказал тренер в эфире телеканала "Матч Премьер".

31-летний Семёнов выступает за "Ахмат" с февраля 2014 года, перейдя из "Амкара". За грозненский клуб футболист провёл 200 матчей, забил четыре гола, отдал четыре голевые передачи, заработал 42 желтые и три красные карточки.

Талалаев возглавил "Ахмат" перед стартом сезона.

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Теги: Ахмат Семенов Талалаев
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