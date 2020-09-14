"Арсенал" подарил голы Мостовому и Дзюбе, но "Зенит" едва не упустил победу. Успокоили ситуацию Жирков, Ерохин и ВАР

В первом после паузы на игры национальных сборных матче Сергей Семак был вынужден обойтись без одного из основных центральных защитников. Ракицкий получил небольшое повреждение на прошлой неделе, но сегодня не имел противопоказаний с точки зрения медицины. Впрочем, сам футболист из-за личных ощущений попросил тренера не вносить его в заявку на встречу с "Арсеналом". В этой связи в центре обороны сыграл Дуглас Сантос, а его место не левом фланге занял Круговой.
Тульская команда под руководством Подпалого уже давно играет по схеме, которую оптимистично можно назвать 3-4-3. Но на деле эта расстановка ни имеет ничего общего с эпитетом "атакующая". Вся задача футболистов сводится к тому, чтобы не дать сопернику играть в футбол. Тем более сейчас, когда атаковать "Арсеналу" просто некем. Он лишен травмированного Луценко и ушедшего в "Динамо" Лесового - главных созидающих игроков, на счету которых подавляющее большинство голов и голевых передач.
Характер встречи был понятен еще до ее начала. Основной вопрос был в том, насколько быстро "Зенит" сможет взломать оборону "канониров". В итоге "туляки" продержались до середины первого тайма. По сути, до того момента, когда "питерцы" немного увеличили обороты и создали что-то по-настоящему интересное. Роковыми для "Арсенала" стали действия пары Круговой - Мостовой. Первый при отсутствии сопротивления совершил проход и нанес удар с линии штрафной, второй добил мяч в сетку после не самой уверенной игры со стороны Нигматуллина.
Преимущество "Зенита" было минимальным совсем не долго. На исходе получаса игры Дзюба оформил второй гол хозяев. Действия защитников "Арсенала" при этом вызывают саркастичный восторг. Особо фееричен был Бурлак, щедрость души которого, уверен, оценили все болельщики действующего чемпиона России. Дзюба наверно до сих пор не верит, что ему дали столько времени и столько свободы в чужой штрафной.
Забив два мяча, команда Семака несколько скорректировала свою игру и стала действовать по счету. Это было вполне обоснованно с учетом собственных резервов и отсутствия какой-либо остроты, креативности и незаурядности от "Арсенала". Впрочем, на 60-й минуте матча "туляки" взбудоражили его скучновато-предсказуемое течение. Белорусский полузащитник гостей Ковалев красивым и мощным ударом с левого фланга поразил дальний нижний угол ворот Кержакова, а вместе с этим сократил разницу и вернул в игру интригу.
"Питерцы" сразу же после пропущенного мяча начали бодрее двигаться и быстрее передавать мяч друг другу. Но и "Арсенал" поверил в себя и активнее стал пробовать атаковать. У гостей были неплохие моменты, но "Зенит" смог с ними справиться. Пусть даже с одним из них в самую последнюю секунду благодаря сумасшедшему подкату Барриоса. Подпалому бы, конечно, хотя бы Луценко иметь на поле. Тогда бы шансы отыграться были бы побольше. Но забивного форварда у тренера тульской команды сейчас нет, а очередное поражение - есть. Пожалуйста, распишитесь.
"Зенит", к слову, мог снимать вопросы относительно исхода встречи несколько раньше, чем за 5 минут до конца. Но Малком сегодня никак не мог нанести толковый удар, а Дзюба не попал по воротам с нескольких метров. Делать концовку спокойной пришлось вышедшим на замену Жиркову и Ерохину. Юрий избежал попадания в офсайд, а Александр успешно превратил его передачу в голевую. Отметим, что изначально гол не был засчитан, но благодаря вмешательству ВАР решение судейской бригады было скорректировано. На стоп-кадре с прочерченными линиями четко видно, что пятка защитника "Арсенала" ближе к линии ворот, чем колено полузащитника "Зенита".
"Питерцы" слегка потрепали нервы себе и своим болельщикам, но все-таки забрали 3 очка. После сегодняшней победы они вернулись на первое место в турнирной таблице. Вместе с этим "Зенит" продлил свою эффектную серию - он по-прежнему не проигрывает на своем поле с декабря 2018-го года. "Арсенал" же слишком слабо сыграл в первом тайме, пропустил "дешевые" голы и слишком поздно встрепенулся. Как итог - четвертое поражение в семи стартовых турах. С Подпалым "туляки" пока что хуже всех, кроме вышедших из ФНЛ "Химок" и "Ротора".
Фото: Официальный твиттер и официальный сайт ФК "Зенит", скриншот из трансляции телеканала Матч Премьер
"Арсенал" подарил голы Мостовому и Дзюбе, но "Зенит" едва не упустил победу. Успокоили ситуацию Жирков, Ерохин и ВАР
Без Луценко и Лесового у тульской команды практически не было шансов набрать очки на выезде в Питере, а слабая игра в обороне и вовсе свела их к нулю. "Зенит" предсказуемо вернулся на первое место.
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