"Мы получили обращение "Динамо", ЭСК будет его рассматривать. Лапочкин полиграф проходить не будет. Я считаю, что судейство Лапочкина было безошибочным. Конечно, комиссия вынесет сама свое окончательное решение. Но мне кажется, что у многих специалистов из ЭСК такое же мнение", - сказал Хачатурянц
Ранее "Динамо" обратилось в РФС по поводу судейства Сергея Лапочкина в матче с "Рубином". Московский клуб просит дать оценки семи эпизодам и проверить арбитра на полиграфе.
"Динамо" попросило обратить особое внимание на назначение спорного пенальти в свои ворота и удаление нападающего Николая Комличенко.
В текущем сезоне РПЛ "Динамо" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 11 очков.
Источник: РИА Новости
Хачатурянц: Лапочкин полиграф проходить не будет
Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц прокомментировал требование "Динамо" о проверке арбитра Сергея Лапочкина на полиграфе.
Фото: "Чемпионат"
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