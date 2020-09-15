"Главное, чего мы будем добиваться - возбуждение дела по покушению на убийство. Мы хотим, чтобы Роман Широков получил реальный срок. Никита чудом остался жив. Если бы он не прикрылся рукой с часами, у него бы голова либо отлетела, либо раскололась на части", - сказал Островский.
Бывший игрок сборной России Широков во время матча любительских команд ударил Данченкова в лицо. После этого арбитр написал заявление в полицию.
Источник: "Чемпионат"
Адвокат избитого арбитра Данченкова: хотим, чтобы Широков получил реальный срок
Адвокат Александр Островский рассказал о подробностях дела избиения Романом Широковым арбитра Никиты Данченкова.
Фото: Василий Пономарёв
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