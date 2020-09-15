— Шунич? Думаю, это не потеря для "Динамо". Мое мнение, это не очень высокого класса защитник. Да, недавно он забил "Зениту", но сколько "Динамо" пропустило из-за его ошибок, — цитирует Силкина "Матч ТВ".
31-летний Шунич в текущем сезоне провёл два матча в Тинькофф Российской Премьер-лиге, забив один гол. Босниец выступал за "Динамо" с лета 2017 года. Китайский клуб заплатил за защитника 350 тысяч евро.
Силкин: Шунич? Думаю, это не потеря для "Динамо"
Экс-наставник "Динамо" Сергей Силкин поделился эмоциями от перехода защитника Тони Шунича "Бэйцзин Гоань".
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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